Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
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Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki

04.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:01

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine ve hakaret içerikli karikatürlere Sivaslı Aşık yazdığı şiirle tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine ve hakaret içerikli karikatürlere Sivaslı Aşık yazdığı şiirle tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da İslami değerlere hakaret içeren karikatür paylaşımları Müslüman aleminin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı konuşmaları da büyük tepki aldı. Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu dünyanın dört bir yanındaki Müslüman alemi boykot etti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sivaslı Halk Ozanı ve Halk Şairi Mustafa Efsani ise tepkisini yazdığı şiirle gösterdi. Ozan Efsani, sazını eline alarak yazdığı şiiri hem çaldı hem söyledi.

"Peygamber Efendimize attığı çamuru görünce gecemi gündüzümü şaşırdım"

Ozan Mustafa Efsani, hakaretleri duyduğunda gecesini gündüzünü şaşırdığını belirterek, "Bizim silahımız yok, tabancamız yok. Ozanların silahı, tabancası, bıçağı olmaz, bizimkisi kalem ile saz ile söz ile. Bende tepkimi böyle dile getirmek istedim Macron'a. Bunları yapmasa daha da iyi olurdu. Çünkü Peygamber Efendimizi dünya da bilmeyen hiçbir devlet yok. Herkes tanır. Ama buna bu kadar kara atmanın bir anlamı yoktur. Peygamber Efendimize attığı çamuru görünce gecemi gündüzümü şaşırdım. Ben ne yapabilirim diye düşündüm ve şiir yazmaya karar verdim. Önce bir şiir yazıp paylaştım. Daha sonra bunu videoya çekerek paylaştım. En azından tepkimiz göstermek istedik. Türkiye'mizin gücünü de göstermek istedik. Çünkü ben ordumuzu da bu işe kattım. Hiçbir devlet bizim karşımızda kılıçta sallayamaz, mermide atamaz. Ben bunu biliyorum. Çünkü Türkiye çok güçlü bir devlettir. Rabbim zeval vermesin diyorum. Çok güzel tepkiler aldım. Gerçekten harika dinleyicilerim ve izleyicilerim var. Hiçbir yanlış tepki almadım. Çok güzel karşıladılar" şeklinde konuştu.

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık ise, "Çok güzel yazmış. Çaldı dinledik, istişare ettik. Macron'a bu az bile. Macron aklını başına almazsa kafasını ezeceğiz. Bir Selçuklu torunu olarak bunu belirteyim buradan" dedi. - SİVAS

Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki
Sivaslı Aşıktan Macron'a sazlı sözlü tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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