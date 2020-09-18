Son dakika haber! Sivas'ta, koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 işletmeye ceza
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Son dakika haber! Sivas'ta, koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 işletmeye ceza

Son dakika haberi: SİVAS'ta, koronavirüs tedbilerine uymayan 18 işletmeye toplam 56 bin 700 lira cezası kesildi, 6 işletmeye faaliyet durdurma cezası verildi.

Son dakika haber! Sivas'ta, koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 işletmeye ceza
18.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:11

SİVAS'ta, koronavirüs tedbilerine uymayan 18 işletmeye toplam 56 bin 700 lira cezası kesildi, 6 işletmeye faaliyet durdurma cezası verildi.

Kentte koronavirüsle mücadele kapsamında 227 ekip ve bin 917 personelle koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde marketler, toplu taşıma araçları, parklar, pazarlar, alışveriş alanları, lokantalar, kuaförler ve taksiler kontrol edildi.Koronavirüs tedbirlerine uymayan 18 işletmeye toplam 56 bin 700 lira cezası kesildi. 5 işletmeye 1 gün, 1 işletmeye de 3 gün faaliyet durdurma cezası verildi.


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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Uğur YİĞİT
Uğur YİĞİT
DHA Editörü
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