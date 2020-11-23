Son dakika haber! Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
23.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:56
Son dakika haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ballıca köyünde tarla süren M.Ş. (55) yönetimindeki 28 DL 893 plakalı traktör, dere yatağına devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
M.Ş'nin cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer