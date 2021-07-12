Son dakika haber! Sivas'ta ATV uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber! Sivas'ta ATV uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber! Sivas'ta ATV uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sivas'ın Suşehri ilçesinde uçuruma devrilen ATV'nin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde uçuruma devrilen ATV'nin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Yıldız Yüksel (17) yönetimindeki plakasız ATV tipi arazi aracı, Yamaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada sürücü Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Hatice Yüksel (46) ağır yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Yüksel, ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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