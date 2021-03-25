Son dakika haber | Sivas'ın yöresel lezzetleri kayıt altına alınıyor

Son dakika kültür sanat haberi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Sivas'ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod ile Dijitalleştirilmesi Projesi" ile kentin yerel gastronomi ürünleri kayıt altına alınmaya başlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Sivas'ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod ile Dijitalleştirilmesi Projesi" ile kentin yerel gastronomi ürünleri kayıt altına alınmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesince hayata geçirilen proje, il merkezi başta olmak üzere ilçelerin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini gelecek nesillere taşıyacak.

Turizm Fakültesi, proje kapsamında ilk olarak Gürün, Zara ve Divriği ilçelerine ait gastronomi ürünlerini tanıttı.

Fakülte tarafından oluşturulan proje ekibi, ilçe belediye başkanı ve kaymakamları ziyaret ederek, yerel gastronomi ürünlerini belirliyor ve uygun mekanlarda uzman eller tarafından yapılışı kamerayla kayıt altına alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, Sivas'ın kadim tarihi ve coğrafi zenginliği ile gastronomi açısından Türkiye'nin zengin mutfak ve lezzet durağı olduğunu belirtti.

Sivas'ın yerel gastronomi ürünlerinin büyüklüğünü ve çeşitliliğini vurgulayan Koç, "Küreselleşme ve ticarileşme ile unutulmaya yüz tutmuş Sivas yöresel lezzetleri bu proje ile kayıt altına alınacak. Bu lezzetler gelenekten geleceğe dijitalleşme ile aktarılacak." ifadelerini kullandı.

Projede görevli araştırmacılardan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Hastaoğlu ise Sivas ve ilçelerinde nesillerdir tüketilen ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin kökenlerinin belirlendiğini aktardı.

Projeye yerel yönetimlerin de katkı sağladığını vurgulayan Hastaoğlu, "Böylece her yemeğin kendine has malzemesi ve tarifi kullanılarak ustaları tarafından tarihi mekanlarda çekimleri yapıldı. Çekimler sırasında ilçelerin tanıtımına katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tuğkan Şeker de projenin kökünün eskilere dayandığını, yörede kültürel etkileri olan yemeklerin ve yiyeceklerin tekrar gündeme gelmesini istediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya