Son dakika haber | Şişli'de gıda israfının azaltılması için çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" ve "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında gıda israfının azaltılması için çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Çocuklara gıda israfının önüne geçilmesi için bilgiler verilirken, öğrenciler gıda israfına yönelik hazırlamış olduğu gösteriler yaptı.

Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" ve "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi" kapsamında gıda israfının azaltılmasına için çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Şişli-Gülsen Mustafa Muzuri İlkokulu öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilen etkinliğe, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı M. Kazım Artut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gülay Karacanik katıldı. Çocuklara gıda israfının önüne geçilmesi için bilgiler verildi. Daha sonra ilkokul öğrencileri, gıda israfına yönelik hazırlamış olduğu gösterilerini sergiledi. Son olarak Gıda Mühendisi Merve Meliha Arslan tarafından gıda israfının olumsuz etkileri hakkında çocuklarımızı eğitmek amacıyla "İyilik Yap: Gıdayı Koru!" konulu eğitim verildi ve Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Projesi'nin maskotu 'CANO' ile birlikte öğrenciler gıda kaybı ve israfına karşı mücadele edeceğine söz verdi. - İSTANBUL