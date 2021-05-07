Son dakika haber... Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki iş ve yatırım fırsatları çevrim içi seminerde değerlendirildi
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Son dakika haber... Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki iş ve yatırım fırsatları çevrim içi seminerde değerlendirildi

Son dakika haber... Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki iş ve yatırım fırsatları çevrim içi seminerde değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NOVİ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) "Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu Görev Bölgesinde İş ve Yatırım Fırsatları" semineri düzenledi.

NOVİ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) "Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu Görev Bölgesinde İş ve Yatırım Fırsatları" semineri düzenledi.

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül'ün moderatörlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen seminere, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol, Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic'in yanı sıra Türkiye ve Sırbistan'dan önemli isimler katıldı.

Büyükelçi Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun, Türkiye-Sırbistan ilişlerini taçlandıran bir gelişme olduğunu anımsatarak, "Yıllardır istediğimiz bir şeydi ve sonunda başardık. Tüm üst düzey Sırp makamlar da bundan memnuniyet duyuyorlar." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Aksoy, "Yapmamız gereken Sancak bölgesine de yatırımlar tanımamız. Türkiye'den gelen yatırımcıları oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Sancak bölgesi büyük bir potansiyele sahip ve yatırıma aç bir bölgedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkonsolos Başol da Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihi bir zirvede seyrettiğini vurgulayarak "Ülkemiz, Sancak'ın kalkınmasına ve refah seviyesinin artırılmasına büyük önem vermektedir." diye konuştu.

Bölgenin önemli bir yatırım potansiyeli barındırdığını aktaran Başol, "Daha çok Türk firmasının faaliyet göstermesinin hem bölgeyi değiştireceğini hem Sırbistan-Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akgün de Türkiye'nin, Sancak bölgesinin kalkınmasına katkı sağlaması gerektiğini belirterek "Bu seminerin de amacı o. Sancak bölgesi ticaretiyle meşhur bir bölge. Sancak halkı, karşılıklı ilişkilere de katkı sağlayacak bir halktır." diye konuştu.

BNV Başkanı Curic de ekonominin Sancak bölgesi için öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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