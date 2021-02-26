Son dakika 3. sayfa: Kıbrıs gazisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

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Kıbrıs gazisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

SİNOP - Sinop'ta Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut ormanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay 21.00 sıralarında Sinop merkeze 12 kilometre uzaklıkta Çobanlar köyünde meydana geldi. 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut öğle vaktinde ormana ağaç kesmek için gitti. Ancak o saatten sonra ailesi ondan bir haber alamadı.

Karabulut'u merak eden ailesi ve komşuları onu aramaya çıktı. Orman İşletme için kesim işçiliği yapan Necaettin Karabulut'un kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Haberi alan Karabulut'un 2 oğlu ve eşi yasa boğuldu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridine alınan bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Savcı incelemesi sonucunda traktörlerle ormanın içinden alınan Karabulut'un cansız bedeni evinin önünde cenaze aracına kondu. Otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kıbrıs gazisi olan Necaettin Karabulut'un cansız bedeni otopsi sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından Çobanlar Köyü'nde aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA