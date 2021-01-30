Şili'de hastanede yangın!

Şili'nin başkenti Santiago'nun merkezindeki San Borja Arriarán Hastanesinde yangın çıktı.

Şili'nin başkenti Santiago'nun merkezindeki San Borja Arriarán Hastanesi'nin 4'üncü katında yangın çıktı. Çıkan yangında ölü ve yaralı sayısının henüz belli olmadığı ifade edilirken, yangına 20 kişilik itfaiye ekibinin müdahele ettiği bildirildi. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.Şili İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi, yangın nedeniyle hastanenin 5 ve 8'inci katının güney kanadından kuzeyine tahliye işleminin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı