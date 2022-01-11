SİLAH KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, silah kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özcan (29), memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ferhat Özcan, dün silah kazası sonucu yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi. Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Vali Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, ilçe belediye başkanları, Özcan'ın ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çektiği belirtilen baba Mehmet Özcan ile anne Güzel Özcan'ı protokol üyeleri teselli e etti. 2014'ten beri polis memuru olarak görev yapan Ferhat Özcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dilek Küllü Mağara Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.