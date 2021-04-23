Son dakika haber | Siirtli çocuğun al bayrak isteğini jandarma yerine getirdi
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Son dakika haber | Siirtli çocuğun al bayrak isteğini jandarma yerine getirdi

Son dakika haber | Siirtli çocuğun al bayrak isteğini jandarma yerine getirdi
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı talebini jandarma ekipleri yerine getirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki çocuğun Türk bayrağı talebini jandarma ekipleri yerine getirdi.

Kayabağlar beldesinde 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak Türk bayrağı, balon ve kardeşleri için oyuncak isteyen 10 yaşındaki Hülya Nas'ın talebi jandarma ekipleri tarafından yerine getirildi.

Ekipler beldeye giderek Türk bayrağı balon ve oyuncakları Hülya ve kardeşlerine hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı al bayrak, balon ve oyuncaklarla kutlama sevinci yaşayan Nas ve kardeşleri ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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