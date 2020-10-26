Son dakika haber... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika haber... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

26.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:58
Son dakika haber... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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