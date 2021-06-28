Son dakika haber | Siirt'te şehit polis memurları Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul adına iki kütüphane açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Siirt'te şehit polis memurları Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul adına iki kütüphane açıldı

Son dakika haber | Siirt'te şehit polis memurları Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul adına iki kütüphane açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul adına iki okulda oluşturulan kütüphanelerin açılışı yapıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul adına iki okulda oluşturulan kütüphanelerin açılışı yapıldı.

Sadakataşı Derneğince şehit Kurtul adına Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehitlerin ebediyen gönüllerde yaşatılacağını söyledi.

Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, "Bölücü terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Öğrencilerimiz, bu kütüphanede şehitlerimizin isimlerini yaşatacak. Kütüphanelerin yapımına katkıda bulunan dernek yetkililerine teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, kıyamete kadar daim kılsın." diye konuştu.

Sadakataşı Derneği Siirt Koordinatörü Mesut Karanfil de şehitlerin geriye bıraktıkları emanete sahip çıkacaklarını, kütüphanelerde vatanını ve milletini seven nesillerin yetişeceğini söyledi.

Okunun duanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Daha sonra şehit Demir adına 75. Yıl İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışına da katılan Hacıbektaşoğlu, kütüphaneyi gezdi, öğrencilere hediyeler verdi.

Törene İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürlü Deniz Edip, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Aslan Delibaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Yapı ömrünü tamamlamış 11 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
Yapı ömrünü tamamlamış 11 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Kaan Yıldırım Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Siirt'te şehit polis memurları Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul adına iki kütüphane açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 19:08:27. #1.16#

title