Son dakika haber: Siirt'te akrebin soktuğu kadın askeri helikopterle hastaneye götürüldü
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Son dakika haber: Siirt'te akrebin soktuğu kadın askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Son dakika haber: Siirt'te akrebin soktuğu kadın askeri helikopterle hastaneye götürüldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SİİRT'in Ormanardı köyünde akrep sokan Hükümet Sadak (58), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

SİİRT'in Ormanardı köyünde akrep sokan Hükümet Sadak (58), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. 

Olay, öğle saatlerinde merkez Ormanardı köyünde meydana geldi. Köyde fıstık bahçesinde çalışırken akrep sokan Hükümet Sadak'ın yakınları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopter, bölgeye sevk edildi.

Sadak, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

 


Son dakika haber: Siirt'te akrebin soktuğu kadın askeri helikopterle hastaneye götürüldü
Son dakika haber: Siirt'te akrebin soktuğu kadın askeri helikopterle hastaneye götürüldü
Son dakika haber: Siirt'te akrebin soktuğu kadın askeri helikopterle hastaneye götürüldü
Son dakika haber: Siirt'te akrebin soktuğu kadın askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak

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