Son dakika haber | Siirt şehidi Kayseri'ye geldi
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Son dakika haber | Siirt şehidi Kayseri'ye geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Siirt şehidi Kayseri'ye geldi

Son dakika haberine göre Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem'in naaşı Kayseri'ye geldi.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem'in naaşı Kayseri'ye geldi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda' PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Niğdeli Uzman Çavuş Erdem'in cenazesi, Siirt'te düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından karşılanan Şehit Erdem'in cenazesi, buradan karayolu ile son yolculuğuna uğurlanacağı Niğde'ye hareket etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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