Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis
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Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis

03.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:50

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında 4 günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, polis eşliğinde adliyeye getirildi. Yeşim Salkım; Murat Övüç ve Seyhan Soylu'nun kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeni ile İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Şarkıcı Yeşim Salkım kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Tedbir kararına uymayan Seyhan Soylu'ya zorlama hapsi verilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Soylu, polise teslim oldu. Zorlama hapsinin infazı için İstanbul Adliyesi'ne götürülen Soylu, işlemlerinin ardından 4 günlük hapis cezasını çekmek için Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

"TATİLE GİDER GİBİ GİDİYORUM"

Soylu, adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Tazyik hapsinin istismar edilerek herkesin kendisine yonttuğu bir karar olduğunu söyleyen Soylu, "Susturma kararına uymadığım için de zorlama hapsi alındı. Benim için önemli değil. 4 gün değil 444 gün olsa yatarım. Ben tatile gider gibi gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam. " dedi. Soylu, daha sonra polisler eşliğinde işlemleri için infaz savcılığına çıkarıldı. Soylu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün cezasını çekmek üzere cezaevine götürülecek.

Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis

NE OLMUŞTU?

Yeşim Salkım; Murat Övüç ve Seyhan Soylu'nun kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeni ile İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, yaptıkları bir çok paylaşımda Salkım'a yönelik ağır ifadeler içeren ikili hakkında uzaklaştırma kararı vermişti. Anılan karar, ikilinin Salkım hakkında yeni bir paylaşım yapmalarının da engelliyordu.

'YASAK' KARARINI İHLAL ETTİ

Ancak karara rağmen Soylu, Salkım'ı ima eden paylaşımlar yapmayı sürdürmüştü. Salkım bir kez daha mahkemenin yolunu tutmuştu. Avukatı Merve Uçanok aracılığı ile, uzaklaştırma kararını veren mahkemeye başvuran Salkım, Soylu'nun, kararı ihlal ettiğini, hakkında tazyik hapsi verilmesi talebinde bulunmuştu.

Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis
Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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