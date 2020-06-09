Son dakika haber: Seydikemer'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika haber: Seydikemer'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Son dakika haber: Seydikemer'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
09.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:52

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Seydikemer'in Bağlıağaç Mahallesi Kavacık mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.00 sırlarında yangın başladı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale edildi. Helikopter desteği ile ekiplerin anında müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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