Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı

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Fatih'te 14 Şubat günü sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı yakalandı. Katilin sevgilisini öldürdükten sonra cansız bedeni, "Bana yanlış yapanın sonu böyle olur" diyerek videoya çektiği, ardından bir arkadaşına gönderdiği ortaya çıktı.

Fatih, Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan bir evde gerçekleşen olayda, Majed A. adlı Suriye uyruklu İngiliz vatandaş, aynı evde yaşadığı Fas uyruklu Samira Ikhadır ile bir süre sevgililer gününü kutladı. Majed A., sonrasında sevgilisinin telefonunda başkaları ile olan konuşmalarını gördü. Bu durum sonrasında sinirlenen adam, sevgilisi ile tartışmaya başladı.

"BANA YANLIŞ YAPANIN SONU BÖYLE OLUR"

Tartışmanın şiddetlenmesi ile Majed A., sevgilisi Samira Ikhadır'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, sevgilisini öldürdükten sonra cep telefonu ile zavallı kadının cansız bedenini video kaydına alıp arkadaşına gönderdi. Şüphelinin video kaydında "Bana yanlış yapanın sonu böyle olur, herkes ismimi öğrensin" dediği kaydedildi.

6 AYDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYORDU

Arkadaşının polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan iki saat sonra şüpheliyi Fatih Şehremini Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Türkiye'ye altı ay öncesinde giriş yaptığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı