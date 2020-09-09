Son dakika haber | Seminere katılan 2 öğretmende koronavirüs çıktı, 12 öğretmen de karantinaya alındı
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Son dakika haber | Seminere katılan 2 öğretmende koronavirüs çıktı, 12 öğretmen de karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın Orhaneli ilçesinde seminere katılan 14 öğretmenden, 2'sinde koronavirüse rastlanması üzerine 12 öğretmen karantinaya alındı.

Son dakika haber | Seminere katılan 2 öğretmende koronavirüs çıktı, 12 öğretmen de karantinaya alındı
09.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:25

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde seminere katılan 14 öğretmenden, 2'sinde koronavirüse rastlanması üzerine 12 öğretmen karantinaya alındı.

Orhaneli Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen seminere katılan 2 öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık tedbirleri kapsamında seminere katılan diğer 12 öğretmen karantinaya alındı. Karantinaya alınan öğretmenlerin henüz bir şikayetinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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