Son dakika haber | Seminere katılan 2 öğretmende koronavirüs çıktı, 12 öğretmen de karantinaya alındı Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın Orhaneli ilçesinde seminere katılan 14 öğretmenden, 2'sinde koronavirüse rastlanması üzerine 12 öğretmen karantinaya alındı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde seminere katılan 14 öğretmenden, 2'sinde koronavirüse rastlanması üzerine 12 öğretmen karantinaya alındı.

Orhaneli Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen seminere katılan 2 öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık tedbirleri kapsamında seminere katılan diğer 12 öğretmen karantinaya alındı. Karantinaya alınan öğretmenlerin henüz bir şikayetinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: DHA