Son dakika haber! Selin yaşandığı Kaçkar köyü havadan görüntülenince felaketin boyutu ortaya çıktı
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Son dakika haber! Selin yaşandığı Kaçkar köyü havadan görüntülenince felaketin boyutu ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Rize'de selden en fazla zarar gören köylerden biri olan Kaçkar Köyü havadan görüntülendi.

Son dakika haber! Selin yaşandığı Kaçkar köyü havadan görüntülenince felaketin boyutu ortaya çıktı
11.08.2020 19:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:35

Rize'de selden en fazla zarar gören köylerden biri olan Kaçkar Köyü havadan görüntülendi.

Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur, saat 11.00 sularında Ardeşen İlçesi'ne bağlı Kaçkar köyünde sel ve heyelanlara neden oldu. Köyün içerisinden geçen dere heyelanlarla birleşmesi sonucu taştı. Heyelan köydeki bir çok tarım alanının sular altında kalmasına neden olurken, bazı vatandaşların hayvanları sel sularına kapılarak telef oldu. Can kaybının yaşanmadığı köye ulaşım ise yoldaki sel ve heyelanlar ile güçlükle sağlanıyor. Bölgeye gelen AFAD ekipleri hasar tespit çalışmasına başlarken, köyün içerisindeki balçığın kaldırılması için de Rize İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

ÇAY MAKASLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Metin Yazıcı isimli vatandaş sel anında çay toplayan vatandaşların bir anda makaslarını çay tarım arazilerinde bırakarak kaçtığını dile getirerek "Öğle saatlerinde çok kuvvetli yağmur yağmaya başladı. Büyük bir felaket yaşadık. Çok şükür can kaybımız yok. 15 hane var burada. Yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi gitti. Çay toplayan vatandaşlar makasları bırakıp kaçtı" dedi.

700'E YAKIN TAVUK TELEF OLDU

700'e yakın tavuğunun telef olduğunu dile getiren Yakup Yazıcı "Afet yaşadık. Defalarca burada tahkimat yapılması için müracaat ettik. Çok mücadele ettik ama her seferinde geçiştirildi. Sürekli bu mağduriyeti yaşıyoruz. 2 tane tavuk çiftliğim vardı. Hayvanlarım telef oldu. yaklaşık 700 tavuğum telef oldu. şuan mağduruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Burada kalma şansımız yok, can tehlikemiz söz konusu. İnşallah yetkililer bu kez sesimizi duyar" ifadelerini kullandı.

SELDEN SON, ANDA KURTULDULAR

1 yeğeni ve 2 çocuğunun selden son anda kurtulduğunu dile getiren Ayşe Yazıcı ise "3 çocuğumu şehit veriyordum. 3 çocuğum saniyelik canlarını kurtardı. Evim eşya dolu. Çocuklarım el alemin yollarında bekliyor. Böyle bir dünya olmaz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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