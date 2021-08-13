Selin vurduğu Kastamonu'da deniz üzerinde çıkan hortum korkuttu
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Selin vurduğu Kastamonu'da deniz üzerinde çıkan hortum korkuttu

Selin vurduğu Kastamonu'da deniz üzerinde çıkan hortum korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da Karadeniz üzerinde çıkan hortum korkuttu.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da Karadeniz üzerinde çıkan hortum korkuttu. Vatandaşlar, deniz üzerinde çıkan hortumu cep telefonlarına kayıt ederken aynı zamanda da büyük panik yaşadığı duyuldu.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları halen bölgede devam ederken Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün ise Kastamonu'nun özellikle sahil bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı bulunuyor. Bunun yanı sıra Kastamonu'ya bağlı Cide ilçesinde Karadeniz üzerinde hortum çıktı. Deniz üzerinde çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kayıt etti. Telefona yansıyan konuşmalarda vatandaşların büyük panik yaşadıkları duyuldu. Bir süre bölgede etkili olan hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

(Vedat Yunus İkizoğlu - Erdem Demirci/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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