Son dakika haber! Selin vurduğu Ayancık'ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı (2)
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Son dakika haber! Selin vurduğu Ayancık'ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı (2)

Son dakika haber! Selin vurduğu Ayancık'ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AYANCIK'A YENİ KÖPRÜ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADISinop'un Ayancık ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

AYANCIK'A YENİ KÖPRÜ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinin ardından ilçede ulaşımın sağlandığı 3 köprüden 2'si yıkılmış, diğer köprü ise hasar görmüştü. Zaman zaman sarsıntı hissedilen köprüde araç trafiğine izin verilmezken, vatandaşlar köprüyü yaya olarak kullanabiliyor. Köprünün kullanım dışı kalma riskine karşılık Karayolları ve Devlet Su İşleri tarafından hasarlı köprüye yaklaşık 300 metre mesafede yeni köprü çalışmalarına başlandı. Geçici amaçlı yapılacak köprünün kısa bir süre içerisinde hizmete alınması planlanıyor.


Son dakika haber! Selin vurduğu Ayancık'ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı (2)
Son dakika haber! Selin vurduğu Ayancık'ta tomruklar dereyi tıkadı, 35 yıllık afet evleri yıkıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu

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