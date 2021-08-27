Son dakika haber: Selendi'de aşure ikramı yapıldı
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Son dakika haber: Selendi'de aşure ikramı yapıldı

Son dakika haber: Selendi'de aşure ikramı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Manisa'nın Selendi ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla ilçe merkezinde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla ilçe merkezinde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Selendi İlçe Müftülüğü ile Selendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla ilçe merkezinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Atatürk Caddesi üzerinde yapılan aşure etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure etkinliğine katılan İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, "Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hep birlikte bu ayın bereketini göstermek adına ve binlerce yıldır gelen bir gelenek olarak aşure dağıtımını yapıyoruz" dedi.

İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından yapılan duadan sonra vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. - MANİSA

Son dakika haber: Selendi'de aşure ikramı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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