Son dakika haberi... Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bartın'ın Zafer köyünde selden kurtulan Mustafa Kemal Ünal ile görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik, diyor ya 20 yıldır devlet bu hale geldi" dedi.

Bartın'ın Zafer köyünde selden kurtulan Mustafa Kemal Ünal ile görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik, diyor ya 20 yıldır devlet bu hale geldi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederken Mustafa Kemal Ünal ile karşılaştı. Burada Ünal'a "Var mı bir şeye ihtiyacınız" diyen Bakan Pakdemirli, "Şu anda sizi gördük mutlu olduk, Allah razı olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimiz zaten bizimle beraber. Gördük, yaşadık. Ama şuna inandık ki Cenab-ı Allah'tan başka bizi sevenlerde varmış. 67 yaşındayım ben bunu öğrendim" dedi.

Bakan Pakdemirli de "Devlet büyüktür. Devlet yaraları sarar. Rabbim çaresiz dert vermesin. Maddi her şey bir şekilde hallolur ama önemli olan can kaybı olmasın. Devlet millete hizmet için var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik, diyor ya 20 yıldır bu devlet bu hale geldi." şeklinde konuştu. Ünal ise "İnanın şunu gördük devletin tüm ekipleri uzmanlarıyla, üniformalarıyla, baş komiserleriyle geldiler burada kürek kürüdüler bizim içimiz gitti. Dediler ki biz bunun için varız. Gurur duyduk. Gerçekten gözlerimiz yaşardı komutanım bırak dedim. Çevik Kuvvet Başkomiseri geldi, burada dedim ki efendim bırakın biz yaparız. Yok biz bunun için varız, dedi. Vallahi gurur duydum. Ben gerçekten insan olduğumu öğrendim. Bizi vatandaşları sevenleri olduğunu öğrendim. Çok gururluyum. Allah bu ülkenin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin" dedi.

(Bülent Bostancı/İHA)

Son dakika haberi... Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu
Son dakika haberi... Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu
Son dakika haberi... Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu
Son dakika haberi... Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

77 kişinin yaşamını yitirdiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 34 kişi aranıyor
77 kişinin yaşamını yitirdiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 34 kişi aranıyor
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 74'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Haluk Levent Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 20:13:13. #1.15#

title