Selçuklu Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus, mezarı başında anıldı

SELÇUKLU sultanlarından 1'inci İzzeddin Keykavus, ölümünün 801'inci yıl dönümünde Sivas'ta Şifaiye Medresesi'ndeki türbesi başında dualarla anıldı.

Anma programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve protokol üyeleri katıldı. Programda, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Kaya, Selçuklu Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus hakkında bilgi verdi. Kaya, Anadolu Selçuklularının 10'uncu hükümdarı olan Sultan İzzeddin Keykavus'un 6 Kasım 1180 yılında Konya'da doğduğunu, sultanın 31 yaşında hükümdar olduğunu anımsattı. 9 yıl tahtta kalan ve 40 yaşında vefat eden sultanın kısa sürede Anadolu Selçuklu Devleti'ni dünyanın önemli ticaret merkezi haline getirdiğini anlatan Kaya, 1'inci İzzeddin Keykavus'un pek çok hayır içerikli tarihi yapıyı geleceğe miras bıraktığını söyledi.

'KEYKAVUS ADİL BİR HÜKÜMDARDIR"

Anma programında konuşan Vali Salih Ayhan ise, "Erdemli kimliği ve ruhu olan şehirlerin derinliklerinde bu tür müstesna şahsiyetlerin olduğu aşikardır. Bu şahsiyetlerin ürettiği eserlerin varlığı bir şehre ruh ve kimlik verir. Bugün Sivas deyince akla Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Gökmedrese gibi eserlerin akla gelmesi bu muhterem şahsiyetlerin yüz yıllar önceki eserleridir. Dolayısıyla Sivas halkı vefasını da göstermek açısından da bu değerlere sahip çıkmak ve geçmişe ahde vefa göstermek açısından da anma programlarını mütevazı bir şekilde yapıyoruz. İzeddin Keykavus, Sivas Selçuklu şehirleri içerisinde de özellikle Selçuklu sultanlarının tek Selçuklu Sultanının kabri olması açısında da önemlidir. Bizim bu topraklara muhabbetimizi, bağlılığımızı, sadakatimizin sebebi de biliyorsunuz bu eserlerdir bu şahsiyetlerdir. Dolayısıyla onları daha iyi anlamak ve anlatmak da bizlerin görevi ve vazifesidir. İzzeddin Keykavus, bir ilim insanı, adil bir hükümdardır. Anadolu'nun refah olmasında almış olduğu kararlar ve politikalar etkili olmuştur. Dünya döndükçe bu toprakların üzerinde bu şahsiyetlerin emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmamamız lazım" dedi.

Program, kabri başında yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN