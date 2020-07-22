Son dakika haber: Şehit Semih Güzelay'ın ailesi evlatlarıyla gurur duyuyor
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Son dakika haber: Şehit Semih Güzelay'ın ailesi evlatlarıyla gurur duyuyor

Son dakika güncel haberi: Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubundan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesi, evlatlarının gururunu taşıyor.

Son dakika haber: Şehit Semih Güzelay'ın ailesi evlatlarıyla gurur duyuyor
22.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:30

Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubundan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesi, evlatlarının gururunu taşıyor.

Başarılı eğitim hayatında tekvando ile de ilgilenen şehit Semih Güzelay, Türkiye'deki yarışmaların yanında 2007'de, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliği elde etti.

Sporla bağını koparmayan Güzelay, elektronik haberleşme mühendisliği bölümünü kazanmasına rağmen o dönem tercihini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden yana kullandı. Öğrencilik yıllarında kısa film yarışmasında üçüncülük de elde eden Güzelay, üniversite 3. sınıfta okurken Polis Akademisine geçti.

4 yıl önce akademiden mezun olan Güzelay, emniyet teşkilatında komiser yardımcısı olarak görevini sürdürdü.

Güzelay, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu 15 Temmuz'da şehit oldu.

Anne Zakire Güzelay, AA muhabirine, başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren oğlunun, küçük yaşta başladığı tekvando sporunu da çok sevdiğini söyledi.

Hayatlarını çocuklarının eğitimine adadıklarını belirten Güzelay, "Bize ilk gururu 2007'de katıldığı uluslararası yarışmada bayrağımızı göndere çektirerek yaşattı. Üniversite eğitimi devam ederken Polis Akademisi sınavlarının ardından komiser yardımcısı olarak mezun oldu." diye konuştu.

"Aklında hep şehit olmak vardı"

Oğlunun şehit olmak istediğini, ilk kez, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kendisine söylediğini anlatan anne Güzelay, o gece Ankara'daki arkadaşlarına ulaştığını dile getirdi.

Anne Güzelay, şöyle devam etti:

"Okulundan izinli olarak yanımıza gelmişti. Darbe girişimi akşamı Ankara'ya gitmek istediğini söyledi. Ben de 'Oğlum nereye gideceksin, sivilsin, Ankara'ya gidemezsin.' dedim. Semih aslında o gün şehit olmayı kafasına koymuştu. Anne 'benim şehit olmamı istemez misin?' dedi. İsterim dedim. 'Gerekirse ben de vatanımız için şehit olmaya hazırım.' dedi. 15 Temmuz 2020 oğlumun ikinci düğünü oldu. Şehit olmayı çok istiyordu. Bu ona, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde nasip oldu. Bu onur bize yeter. Oğlum tekvandoda Avrupa şampiyonu olunca hocası onun sırtına bir Türk bayrağı bağlayarak kürsüye çıkarmıştı. Bu benim en büyük hayalimdi. Semih'in bayrakla ikinci kucaklaşması şehit olunca oldu. Oğlum ölmedi, vatanı için şehadet şerbetini içti."

Baba Mustafa Güzelay da oğlu Avrupa şampiyonu olduğunda çok mutlu olduğunu vurguladı.

Oğlu ile geçen Ramazan Bayramı'nda arasında geçen diyaloğu anlatan Güzelay, "Ailecek otururken 'Hadi bu bayram iyisiniz, bir dahaki bayramda şehadetimi içeceğim.' dedi. 'Yapma oğlum beni üzme.' dedim. Bana güldü. İşte gerçek oldu, onunla gurur duyuyorum. Oğlum vatan aşığıydı. Aklında hep şehit olmak vardı. 'Ben şehitlerin hakkını ödeyemem. Ben de şehit olup o mertebeye ulaşacağım.' diyordu." ifadelerini kullandı.

"Mesleğini çok severdi"

Komiser Gözde Güzelay ise şehit eşiyle 4,5 ay önce evlendiklerini söyledi.

Eşi ile şehit olduğu gün uçuş öncesi konuştuklarını anlatan Gözde Güzelay, şöyle konuştu:

"Her sabah işine büyük bir heyecanla giderdi, mesleğini çok severdi. Şehitlik mertebesine ulaşmak istiyordu. 15 Temmuz 2020 tarihinde bu isteğini gerçekleştirdi. Eşim, olmak istediği yerde ve çok mutlu, biliyorum. Vatan sağ olsun, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Beni şehit eşi yaparak bir kez daha gururlandırdı. Eşimin üniformasını giyerek onu son yolculuğuna uğurladım. Onun üniformasının üzerimde olması, beni daha güçlü ve gururlu hissettirdi. Eşim de beni böyle görmek isterdi."

Şehidin 15 yaşındaki kardeşi Mustafa Güzelay da abisinin kendisine yazılım mühendisi olması yönünde tavsiyede bulunduğunu, kendisinin de bu tavsiyeyi yerine getirebilmek için çok çalışacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

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