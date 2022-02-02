Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi - Haberler
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Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haberi... Şehit evi önünden görüntüler Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Şehit evi önünden görüntüler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin babası Hilmi ve annesi Günay Tarcan'ın, Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti.

Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit askerin naaşının yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Tarık Tarcan, Eskişehir, Piyade, Şehit, Güncel, Haber

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