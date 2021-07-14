Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için polis lojmanı önünde helallik alındı

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için polis lojmanı önünde helallik alındı Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için ailesinin yaşadığı polis lojmanında helallik alındı.

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için polis lojmanı önünde helallik alındı

İSTANBUL - Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için ailesinin yaşadığı polis lojmanında helallik alındı.

Şehit edilen Hakkari Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi, helallik alınmak üzere Beşiktaş Arnavutköy'de ailesinin yaşadığı polis lojmanına getirildi. Cevher'in ailesi, eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardında Cevher'in naaşı cenaze namazı için Fatih Camii'ne götürülmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur