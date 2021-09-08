Son dakika haber... Şehit Doğan Sakarya'nın ismi parkta yaşayacak
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Son dakika haber... Şehit Doğan Sakarya'nın ismi parkta yaşayacak

Son dakika haber... Şehit Doğan Sakarya'nın ismi parkta yaşayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Nisan 2016 tarihinde teröristlerin açtığı ateşle vurulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın adı memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde parka verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Nisan 2016 tarihinde teröristlerin açtığı ateşle vurulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın adı memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde parka verildi.

Salihli Belediye Meclisi, bir aylık yaz tatilinin ardından Eylül ayı toplantısını, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, 13 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Salihli'nin 99. Kurtuluş yıl dönümünü hep birlikte coşkuyla kutladıklarını belirten Başkan Kayda, 4 gün süren 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Mekanları cennet olsun"

Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlanan toplantıda şehit babası Mehmet Ali Sakarya'nın talebi üzerine Yörük Mahallesinde bulunan Siteler Parkına Şehit Doğan Sakarya isminin verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parkın baştan aşağı yenilenerek düzenleneceğini belirten Başkan Kayda, "Salihli Belediye Meclisimizden aldığımız kararla, 2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit olan hemşehrimiz Doğan Sakarya'nın ismini, Yörük Mahallesindeki parka vererek orada yaşatacağız. Vatanın birlik ve beraberliği için gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimize saygımızı, onların adını yaşatarak göstermek istiyoruz. Şehidimiz Doğan Sakarya da bu vatan ve bu bayrak için canını seve seve verdi. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Komisyon raporları kabul edildi

Toplantıda, Cumhuriyet Mahallesi 2155 ada 8 parsel, Adala Mahallesi 148 ada 7 parsel, Karaağaç Mahallesi 266 ada 1 parsellerin imar değişiklik talepleri ve Durasıllı Mahallesi sınırlarında bulunan trafo yeri ve enerji nakil hattının imar plan değişikliği ile ilgili komisyonlardan gelen raporlar oybirliğiyle kabul edilirken, Zafer Mahallesi 2200 ada 1 parsel ve 2198 ada 3 parsellerle ilgili komisyon raporunun tekrar görüşülmesine karar verildi. Salihli merkez mahallelere ilişkin hazırlanan imar planı çalışmalarının karara bağlanması talebi ile Caferbey Mahallesi 3297 ve 3298 adalar arasında kalan park alanında ve 3746 ada 66, 67 ve 135 nolu parsellerim plan değişikliği talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Temmuz ayı meclis toplantısında görüşülerek Hukuk ve Tarifeler, İmar, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale edilen ancak ilgili kurum görüşlerinin tamamlanmadığından dolayı komisyonlara 1 aylık ek süre verilmesi talebi oybirliğiyle kabul edildi.

Belediyenin 2021 yılı gider bütçesinde ödeneği yetmeyen kalemler için ek ödenek verilmesi talebi Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere 1 adet su tankeri alınması talebi oybirliğiyle kabul edildi. - MANİSA

Son dakika haber... Şehit Doğan Sakarya'nın ismi parkta yaşayacak
Son dakika haber... Şehit Doğan Sakarya'nın ismi parkta yaşayacak
Son dakika haber... Şehit Doğan Sakarya'nın ismi parkta yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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