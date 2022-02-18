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Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi

AA, İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Son dakika haber | Şehit babası oğlunun yanında toprağa verildi

Son dakika haberi... Mardin'de 14 Temmuz 1995'te şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Ersin Yener'in 76 yaşında vefat eden babası Muhammet Yener'in cenazesi, oğlunun yanında toprağa verildi.

MARDİN (AA) - Mardin'de 14 Temmuz 1995'te şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Ersin Yener'in 76 yaşında vefat eden babası Muhammet Yener'in cenazesi, oğlunun yanında toprağa verildi.

Şehit babası Yener için Pamukova Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Muhammet Yener'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Yukarı Mezarlığı'nda oğlunun yanında defnedildi.

Cenaze törenine, Yener'in yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Pamukova Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Gazi Mustafa Çolak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kaldırım, şehit kardeşleri Recep, Mehmet, Fahrettin ve İbrahim Yener ile evinde ziyaret ettiği şehit annesi Hatice Yener'e başsağlığı diledi. ????

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Jandarma, Komando, Mardin, Şehit, Güncel, Haberler

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