Son dakika haber... Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti

Son dakika haber... Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek dikti. Kabirlerin başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi üyeleri şehitliğe gelenlere, şeker ve lokum ikram etti.

Şehitlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de, vatandaşlara karanfil vererek çeşitli ikramlarda bulundu.

"Acımız taze"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin babası Osman Beki, her arife olduğu gibi bu bugün de şehit oğlunun kabrini ziyarete geldiğini söyledi.

Sadece arife gününde değil diğer zamanlarda şehitliğe geldiğine dikkati çeken Beki, "Her zaman buradayız. Şehitlerin unutulmaması için buralar gelip görülmesi gereken yerlerdir. Şehit ailelerini istediği şehitlerin hiçbir zaman unutulmaması. Acımız taze. Bugün olmuş gibi yaşıyoruz. Alışamadık. Unutmuyoruz. Ne zaman bir şehit haberi duysak bu acıyı tekrar yaşıyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor." diye konuştu.

Şehit yakını Enver Köse, tüm şehitlere rahmet diledi. "Vatan sağ olsun" diyen Köse, "Geride kalanlara Allah uzun ömür versin. Buraya yakın bir yerde oturuyorum, Yenibosna'da. 1-2 ayda bir ziyaret ederim burayı. Acının tazesi de eskisi de hep aynı." ifadelerini kullandı.

"28 yıl oldu ancak 28 gün gibi geliyor bize"

Şehit er Elman Şentürk'ün annesi Ayşe Şentürk, uzun süre oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döktü. Acılarının taze olduğunu ve her gün arttığını vurgulayan Şentürk, "28 yıl oldu ancak 28 gün gibi geliyor bize. Fırsat buldukça geliyorum. Bayramda ziyarete geliyorum. Bayramda acımız artıyor. Siirt'te şehit oldu. Bir talebim, isteğim yok. Devletimiz her istediğimizi yapmaya çalışıyor." dedi.

Son dakika haber... Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti
Son dakika haber... Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti
Son dakika haber... Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
Sokağa adım atan pişman! İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece, daha da artması bekleniyor
Sokağa adım atan pişman! İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 derece, daha da artması bekleniyor
'Yazıyor yazıyor' sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
"Yazıyor yazıyor" sesleri tarihe karıştı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Mustafa Er Mehmet Topal Rıza Çalımbay Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.07.2021 13:33:25. #1.13#

title