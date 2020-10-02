Yangın merdivenine kadar kaçabildi! Ev basan saldırgan bir kadını daha hayattan kopardı
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Yangın merdivenine kadar kaçabildi! Ev basan saldırgan bir kadını daha hayattan kopardı

02.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:09

Mersin'de bir sitenin 9'uncu katında oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'ne gelen 4 kişiden silahlı olan biri, 9'uncu kata çıkıp, Seher Özkurt'un oturduğu dairenin kapı zilini çaldı. Özkurt'un kapıyı açmasıyla birlikte içeri giren kişi, silahını kadına doğrulttu. Bunun üzerine Seher Özkurt, yangın merdivenine koştu. Özkurt'un arkasından giden saldırgan, ateş açtı. Seher Özkurt kanlar içinde merdivenlere yığılırken, şüpheli, siteden çıkıp kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Seher Özkurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Özkurt'un cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGANLAR YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Plakası tespit edilen aracın Adana'ya gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmayla şüpheliler Adana'da yakalandı.

Yangın merdivenine kadar kaçabildi! Ev basan saldırgan bir kadını daha hayattan kopardı
Yangın merdivenine kadar kaçabildi! Ev basan saldırgan bir kadını daha hayattan kopardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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