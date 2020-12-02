Son dakika haberi... Savunma İcra Komitesi Beştepe'de toplandı
02.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:30
Son dakika haberleri... Savunma İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Savunma İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kurulun asker ve sivil üyeleri katıldı.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı