Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

22.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:34
Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Son dakika haberi: BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde zaman içerisinde rüzgarların ve yağışların aşındırmasıyla oluşan peri bacaları, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde zaman içerisinde rüzgarların ve yağışların aşındırmasıyla oluşan peri bacaları, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yöre halkı, peri bacalarının bulunduğu bölgenin, yolu ile çevre düzenlemesinin yapılarak, turizme kazandırılmasını istiyor.

Savaştepe ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde bulunan peri bacaları, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şimdiye kadar gizli kalmış olan peri bacalarının tanıtımı için proje hazırlanması bekleniyor. Yöre halkı da doğal olarak oluşan peri bacalarının bölge turizmine kazandırılmasını talep ediyor. Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, bölgeyi gezmek isteyen turist kafileleri için rehberlik yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Şimşek, peri bacalarının zaman içerisinde rüzgarların, yağışların aşındırması sonucunda doğal olarak oluştuğunu söyledi. Savaştepe'deki peri bacalarının görülmeye değer bir güzellikte olduğunu ifade eden Şimşek, "Biz bu bölgenin tanıtılmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Herkesin Savaştepe peri bacalarını görmesini istiyoruz. Bu konuda belediyemizden yardım talebinde bulunulması durumunda rehberlik etmeye de hazırız" dedi.TOPLAM 8 PERİ BACASI VARKaracam Mahallesi Muhtarı Cemil Yavaş da "Savaştepe'de bulunan peri bacaları halk tarafından bilinmiyor. Bölgemizde toplam 8 peri bacası bulunuyor. En büyük sorunumuz peri bacalarının yeterince tanıtılamamış olması. Ulaşım sorunu da var. Peri bacalarının bulunduğu bölgeye ancak keçi yolu diye tabir edilen patikalardan ulaşım sağlanıyor. Bu bölgenin ilk olarak yolu yapılmalı ve perİ bacaları turizme kazandırılmalı" diye konuştu.

Peri bacalarının bulunduğu bölgede yıllardır hayvan otlattığını söyleyen çoban İsmet Genç ise, "Peri bacaları doğada kalmış bir değer. Çoğu kişi tarafından burada peri bacası olduğu bilinmiyor. Peri bacalarının bulunduğu bölgeye ulaşım zor. Patika yollarla bu bölgeye ulaşabiliyoruz. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.


- Balıkesir
Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ömer Ali Emre Belözoğlu Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Savaştepe'nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:34:32. #1.15#
title