Son dakika haber... Sarıyer'de okulların açılmasına sayılı gün kala gelen yıkım kararına tepki
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Son dakika haber... Sarıyer'de okulların açılmasına sayılı gün kala gelen yıkım kararına tepki

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sarıyer'de okulların açılmasına sayılı gün kala gelen yıkım kararına tepki Pandemi döneminde yıkılmayan okul için, yeni öğretim yılı öncesinde yıkım kararı verildi Sarıyer'de Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi için okulların açılmasına günler kala deprem riski nedeniyle yıkım kararı verildi.

Sarıyer'de okulların açılmasına sayılı gün kala gelen yıkım kararına tepki

Pandemi döneminde yıkılmayan okul için, yeni öğretim yılı öncesinde yıkım kararı verildi

İSTANBUL - Sarıyer'de Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi için okulların açılmasına günler kala deprem riski nedeniyle yıkım kararı verildi. Pandemide döneminde eğitim öğretim yapılmazken okulun yıkılmadığını ancak okulların açılması öncesi bu kararın alındığını söyleyen veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Pandemi döneminde yıkılmayan okulun yeni eğitim öğretim döneminden önce tahliye edildiğini söyleyen velilerden Melek Tokgöz, "Buradaki sorunumuz çocuklarımızın başka bir okula nakledilmesi bir kaç gün kala bunun yapılması. Veliler olarak biz burada toplandık birkaç dilekçe yazdık. Fakat karşımızda muhatap bulamadık. Lütfen birileri bu soruna çözüm bulsun, çocuklarımız mağdur olmasın. Bize söylenen şey depremden zarar gördüğü yönünde, fakat biz buraya tercihlerimizi yaptığımızda, ben bunu birebir yaşamış bir veli olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim depremden zarar görüp görmediğini sordum. Yeni bakım yapıldığını, tedirgin olmamamız gerektiğini söylediler. Bu sene de böyle bir şey duyuyoruz. Çocuklarımız kimsenin oyuncağı değildir biz buna müsaade etmeyiz. Kim bizi karşısına alıp konuşacaksa çözüm bulacaksa onunla konuşmaya çözüm üretmeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Biz sadece okumak istiyoruz" okulun öğrencisi İbrahim Aydın ise şunları söyledi:

"Bizim okulumuzun yıkılma tarihini 31 Ağustos tarihinde haber verildi fakat 6 Eylül'de de okullarımız açılıyor. ve bize verilen okulda bizim okulumuza yaklaşık dört beş kilometre uzaklıkta ve sabahçı öğlenci yapılabilecek bir okul. Bizi de öğrenci olarak uygun görmüşler ve öğlenci olarak gittiğimiz zaman hepimizin dershaneleri var, on binlerin, on ikilerin, onların, dokuzların hepimiz şu anda mağdur durumdayız. Bir buçuk iki senedir yıkılmayan okul üç gün kala mı yıkılacak okulların açılmasına? Benim anlamadığım konu bu. Gerekli mercilere gittiğimizde de bize verilen geri dönüşler de olumsuz olduğu için biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Başka okullara nakil almayı denediğimizde boş kontenjan yok diye savunuluyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Başkasından yardım isteyince bu sefer kapılar yüzümüze kapanıyor. Biz sadece okumak istiyoruz. Bu ülkeye hayırlı bir birey bir evlat olmak istiyoruz. Bu ülkenin gelecekteki doktorları biz olacağız. Başkası olmayacak. O yüzden bizim eğitim hakkımızı elimizden almayın. Bizim tam günlük eğitim olmasını istiyoruz"

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Son dakika haber... Sarıyer'de okulların açılmasına sayılı gün kala gelen yıkım kararına tepki
Son dakika haber... Sarıyer'de okulların açılmasına sayılı gün kala gelen yıkım kararına tepki
Son dakika haber... Sarıyer'de okulların açılmasına sayılı gün kala gelen yıkım kararına tepki
Son dakika haber... Sarıyer'de okulların açılmasına sayılı gün kala gelen yıkım kararına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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