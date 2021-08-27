Son dakika haber: SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik ile bir araya geldi.