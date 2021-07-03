Son dakika haber... Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haber... Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur hayatını kaybetti.

Malatya'da, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya-Kayseri kara yolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Ali Uğur (31) idaresindeki 44 ABR 810 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Motosiklet sürücüsü Uğur, kaza yerinde ağır yaralandı. 112 Sağlık ambulansıyla önce İlçe Devlet Hastanesi, sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Uğur, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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