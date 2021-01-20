Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazeleri memleketlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazeleri memleketlerine uğurlandı

20.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:02

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ile oğlunun cenazeleri düzenlenen törenin ardından Çorum'a gönderildi. Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Serpinli'nin eşi Merve taburcu edilirken, kızı Lisa Serpinli'nin ise tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi. Olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti. Patlama sonrası evde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın yaşandığı daireden kopan beton ve cam parçalarının da park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü.

VALİ VE İL JANDARMA KOMUTANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, ilçeye giderek patlamanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı, hastanedeki yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suruç ilçemizdeki ikametinde meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden jandarma personelimiz Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'ye ve oğluna Allah'tan rahmet, hastanede tedavileri devam eden eşine ve kızına acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada Uzman Çavuş Serpinli'nin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından Türk bayrağına sarılı baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Çorum'a gönderildi. Törene, Uzman Çavuş Serpinli'nin anne ve babası, eşi Merve Serpinli, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan ve Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ceyda Düvenci Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 17:02:43. #1.15#
title