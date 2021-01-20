Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi. Olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti. Patlama sonrası evde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın yaşandığı daireden kopan beton ve cam parçalarının da park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü görüldü.

VALİ VE İL JANDARMA KOMUTANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, ilçeye giderek patlamanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı, hastanedeki yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suruç ilçemizdeki ikametinde meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden jandarma personelimiz Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'ye ve oğluna Allah'tan rahmet, hastanede tedavileri devam eden eşine ve kızına acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada Uzman Çavuş Serpinli'nin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından Türk bayrağına sarılı baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Çorum'a gönderildi. Törene, Uzman Çavuş Serpinli'nin anne ve babası, eşi Merve Serpinli, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan ve Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme