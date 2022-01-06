Son dakika haber... Şanlıurfa'da iki kardeşin bulunduğu otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Hüseyin Şahin (30) öldü, kardeşi Kadir Şahin (22) ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Remel Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede kuyumculuk yapan Hüseyin Şahin, kardeşi Kadir Şahin ile birlikte otomobilden inmeye çalışırken kimliği saptanmayan kişilerce yaylım ateşine tutuldu. Tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan Şahin kardeşler yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Şahin hayatını kaybederken, ağır yaralanan Kadir Şahin ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.Jandarma ekipleri kaçan şüphelilerin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.