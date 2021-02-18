Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

18.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:32
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Mahmut Kama (30) öldü, 6 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA'da akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Mahmut Kama (30) öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Kavga, dün gece saatlerinde Yakubiye Mahallesi'ndeki mağaralar bölgesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada Mahmut Kama olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa Kama (23), Emre Kama (25), Serkan Kama (33), Muhammed Kama (35), İsa Kama (51) ve Mustafa Kama (52) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahmut Kama'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.Kavgada kullanılan 2 tabancaya ele koyan güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.


Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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