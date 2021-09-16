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Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik

Son dakika haberler: Samsun ve Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun ve Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen iki muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi dün gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede - Haberler
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