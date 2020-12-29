Son dakika haber! Samsun'da sosyal medyadan tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Samsun'da sosyal medyadan tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

29.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:18
Son dakika haber! Samsun'da sosyal medyadan tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberler... Samsun'da sosyal medyadan tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'da sosyal medyadan tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T, sosyal medya üzerinden Y.S. (22) ve M.A.T. (19) ile tartıştı.

Bunun üzerine M.T, akrabası E.Ç'yi de (30) yanına alarak Selahiye Mahallesi Cevizlik Sokak'ta Y.S. ve M.A.T. ile buluştu.

Burada M.A.T, tabancayla ateş ederek E.Ç'yi diz kapağından yaraladı. E.Ç, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan zanlılardan Y.S. yakalandı, M.A.T'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Öte yandan M.A.T'nin çeşitli suçlardan 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Akif Ersoy Hulusi Akar Engin Özkoç
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Bülent Ersoy Merve Dizdar
Spor Vitor Hugo Domagoj Vida Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Samsun'da sosyal medyadan tartıştıktan sonra buluşan iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:25:04. #1.15#
title