Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:28

Son dakika haberi... Samsun'da sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.

Samsun'da sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaya başlandı.

İl genelindeki hastanelerde olduğu gibi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı odalarında da sağlık çalışanlarını aşılama çalışması başladı.

İlk aşı, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Şen'e yapıldı.

Oruç, gazetecilere, aşılama işleminin tüm hastane ve sağlık merkezlerinde başladığını söyledi.

Samsun'a 26 bin doz aşı geldiğini belirten Oruç, "Aşıların dağıtımını dün gerçekleştirdik. Özel hastanelerimiz, kamu hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimize aşılarımızı dağıttık. Aşı planlarımızı arkadaşlarımızla yaptık. Burada 25 aşı odamız var. Tüm Samsun'da 265 hastanemizde odamız oldu. 141 aile sağlığı merkezimiz var. Burada da odalarımızı oluşturduk." dedi.

Aşıların hızlı şekilde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladığını vurgulayan Oruç, "Daha sonra Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu risk gruplarına göre aşılamaları yapacağız. Huzurevi sakinlerine ve çalışanlarına ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi ekiplerimiz gidecek. Kısa zamanda aşıları yapmak istiyoruz. Hayırlı olur inşallah. Samsun'da toplum 27 bin sağlık çalışanımız var. Bunların hepsini ilk etapta aşılamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ahmet Şen de aşının bütün insanlığı şifa olması temennisinde bulunarak, "Sağlık Bakanlığının talimatıyla hedefimiz özellikle ilk gün personelimizin yarısına yakınını aşılamak. 4 bin 100 civarında personele aşı vurulacak." diye konuştu.

Aşılanan sağlık çalışanlarından Serap Kilim ise mutlu olduğunu belirterek, "Salgının başından bu yana kendimi korumak için epey bir çaba sarf ettim. Çok mutluyum. İnşallah hepimiz aşımızı yaptırırız ve bağışıklığımızı kazanırız. 5 aydır anneme sarılmadım. 2. doz aşı olduktan sonra hemen ona sarılacağım." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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