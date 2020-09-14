Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
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Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Diyarbakır Merkez Ulaştırma Komutanlığı'nda görevli 3 yıllık Uzman Çavuş Taner Özkan, izne gittiği memleketi Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.

Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
14.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:01

Diyarbakır'dan memleket Samsun'a izne gelen Piyade Uzman Çavuş Taner Özkan (23), geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesi İncesuyalı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Diyarbakır Merkez Ulaştırma Komutanlığı'nda görevli 3 yıllık Uzman Çavuş Taner Özkan'ın kullandığı 55 ABL 37 plakalı kamyonet, Kasım Y.'nin (48) kullandığı 57 HC 620 plakalı kamyona arkadan çarptı.

MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Kazada sürücü uzman çavuş ve kardeşi Caner Özkan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taner Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özkan, bugün toprağa verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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