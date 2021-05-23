Son dakika haber: Samanlıkta akıma kapılan Kezban öldü, ağabeyi ağır yaralı
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Son dakika haber: Samanlıkta akıma kapılan Kezban öldü, ağabeyi ağır yaralı

Son dakika haber: Samanlıkta akıma kapılan Kezban öldü, ağabeyi ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde samanlıkta elektrik akımına kapılan Kezban Kılıç (25) hayatını kaybetti, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi Mesut Kılıç (27), ağır yaralandı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde samanlıkta elektrik akımına kapılan Kezban Kılıç (25) hayatını kaybetti, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi Mesut Kılıç (27), ağır yaralandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Yağınözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki samanlıkta elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Kezban Kılıç, bir anda yere yığıldı. Kardeşine yardım etmeye çalışan Mesut Kılıç da akıma kapılarak yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kezban Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mesut Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kezban Kılıç'ın cesedi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Son dakika haber: Samanlıkta akıma kapılan Kezban öldü, ağabeyi ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

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