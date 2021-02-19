Son dakika gündem: Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den nöbetteki görevlilere kandil ziyareti
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Son dakika gündem: Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den nöbetteki görevlilere kandil ziyareti

19.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 01:20

Son dakika haber... Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, nöbet tutan polis, zabıta, itfaiye ve belediye personellerini ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, nöbet tutan polis, zabıta, itfaiye ve belediye personellerini ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Başkan Yüce, Adapazarı ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek görev başında olan polis ile zabıtalara kolaylıklar diledi.

Daha sonra Serdivan ilçesindeki İtfaiye Daire Başkanlığına geçerek itfaiye erleriyle bir araya gelen Yüce, 32 Evler Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasını da ziyaret etti.

Yüce, daha sonra belediyenin Hızır İlyas Karla Mücadele Merkezi'nde görevli personelinin yanına giderek işlerinde kolaylıklar diledi.

Regaip Kandili dolayısıyla görev başında nöbet tutanlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Yüce, kabak tatlısı ve kandil simidi ikram etti.

Son dakika gündem: Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den nöbetteki görevlilere kandil ziyareti
Son dakika gündem: Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den nöbetteki görevlilere kandil ziyareti
Son dakika gündem: Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den nöbetteki görevlilere kandil ziyareti
Son dakika gündem: Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den nöbetteki görevlilere kandil ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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