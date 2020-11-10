Son dakika haber! Sahte 'uzman çavuş' dolandırdığı kişilere yemek ısmarlatmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haber! Sahte 'uzman çavuş' dolandırdığı kişilere yemek ısmarlatmış

10.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:19
Son dakika haber! Sahte 'uzman çavuş' dolandırdığı kişilere yemek ısmarlatmış

Son dakika haber... MERSİN'de, kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıtıp, telefonlarını satmak isteyen 2 kişiyi dolandıran M.A.K., polis tarafından yakalandı.

MERSİN'de, kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıtıp, telefonlarını satmak isteyen 2 kişiyi dolandıran M.A.K., polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan sahte uzman çavuşun, telefonları görme bahanesiyle buluştuğu şikayetçilere, kendisine yemek ısmarlattığı ortaya çıktı.

İddiaya göre kent merkezinde yaşayan E.D.,  cep telefonunu satmak için ikinci el ürün satışı yapılan intermet sitesine ilan verdi. Kısa süre sonra kendisini arayan bir kişi, 'uzman çavuş' olduğunu söyleyip, telefonu görmek istediğini bildirdi. İkili aynı günün akşamında bir kafeteryada buluştu. E.D.'ye güven vermek isteyen şüpheli, içerisinde 9 adet 200 TL'lik banknot bulunan cüzdanını paraların görüleceği şekilde masaya bıraktı. Aç olduğunu söyleyerek yemek yedi. Beğendiğini söylediği telefonu alıp, inceleteceğini söyleyerelk kafeteryadan çıktı.

Ancak geri dönmedi. Bunun üzerine masadaki cüzdanı açan E.D., paraların üzerinde 'geçersizdir' yazısını görünce dolandırıldığını anladı. Hemen polise şikayetçi oldu.Kafeteryanın güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin H.A. isimli bir kişiyi de aynı yöntem ile dolandırdığı ortaya çıktı. 

Üzerinde şikayetçilere ait cep telefonları bulunan M.A.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

 


Son dakika haber! Sahte 'uzman çavuş' dolandırdığı kişilere yemek ısmarlatmış
Son dakika haber! Sahte 'uzman çavuş' dolandırdığı kişilere yemek ısmarlatmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

İlgili Haberler

Son dakika haber | Radikal Eğitim depremzedelere yemek dağıttı
Son dakika haber | Radikal Eğitim depremzedelere yemek dağıttı
Son dakika haberleri: Yemek organizasyonuna katılan 20 kişiye, 63 bin TL ceza
Son dakika haberleri: Yemek organizasyonuna katılan 20 kişiye, 63 bin TL ceza
Dr. Kubilay Kaptan: Deprem önlemi kişilere bırakılamaz
Dr. Kubilay Kaptan: Deprem önlemi kişilere bırakılamaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Uğur Mumcu Özge Özder Demet Akalın Münir Nurettin Selçuk
Spor Tisserand Okan Buruk Ozan Tufan Caner Erkin Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Sahte 'uzman çavuş' dolandırdığı kişilere yemek ısmarlatmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 11:42:12. #1.15#
title