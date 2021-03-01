Son dakika haber | Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu

01.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:01
Son dakika haber | Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde Nil kaplumbağası ölüsü sahile vurdu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Nil kaplumbağası ölüsü sahile vurdu.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi belediye halk plajında dün saat 17.30 sıralarında bir deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğunu gören plaj görevlisi Engin Açıkgöz, yine plajda görevli zabıta ekibinden yardım istedi. Açıkgöz ve zabıta görevlileri birlikte hayvanı sahile çıkardı. Daha sonra durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ne (BETUYAB) bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü olduğu belirlenen hayvanın Nil Kaplumbağası türü olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından kaplumbağa sahilde uygun bir yere gömüldü.Engin Açıkgöz, "Deniz üzerinde bir cisim fark ettim. Yanına doğru yaklaştım. Sahile 5-6 metre mesafede deniz içerisinde bir kaplumbağanın ölmüş olduğunu gördüm. Önce caretta caretta sandım. Zabıta görevlileriyle karaya çıkarttık. Gerekli yerleri arayarak bilgi verdi. Kaplumbağanın Nil kaplumbağası olduğunu öğrendik. Daha sonra görevliler gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kaplumbağayı sahile gömdü" dedi.


Son dakika haber | Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Tarkan Sedat Kapurtu Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mustafa Er Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:29:21. #1.14#
title