Son dakika haber | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse...

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun."