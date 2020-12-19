Son dakika haber | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse...
19.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:10
Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Ercan