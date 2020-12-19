Son dakika haber | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse...
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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse...

19.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:10
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Ercan

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