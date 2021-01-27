Son dakika haber! Rüzgarın uçurduğu çatının parçalarına taksi çarptı; o anlar kamerada
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Son dakika haber! Rüzgarın uçurduğu çatının parçalarına taksi çarptı; o anlar kamerada

27.01.2021 23:24 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:28
Son dakika haber! Rüzgarın uçurduğu çatının parçalarına taksi çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haberlerine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçen bir taksi ise uçan çatının parçalarına çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuvvetli rüzgar, ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Karayaka beldesinde bir binanın çatısını uçurdu. Yol kenarındaki tek katlı binanın çatısı rüzgara dayanamayıp yola uçtu. Çatının uçtuğu anda yoldan geçen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen taksi, kopan parçalara çarptı. Takside hasar meydana gelirken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Öte yandan, çatının uçması ve akaryakıt istasyonundaki vatandaşların ve görevlilerin kaçışmaları istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Son dakika haber! Rüzgarın uçurduğu çatının parçalarına taksi çarptı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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